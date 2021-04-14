Казахстанский боксер стартовал с двух нокдаунов на МЧМ в Польше

КЕЛЬЦ. КАЗИНФОРМ - В Кельце (Польша) начался молодежный чемпионат мира по боксу, на котором представлена и сборная Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым из казахстанских боксеров, который вышел на ринг, стал Ерболат Сабыр, выступающий в весовой категории до 56 килограммов. Его соперником был венгр Герго Сараз. Этот трехраундовый бой закончился убедительной победой Сабыра единогласным решением судей — 30-25, 30-25, 30-24, 30-27, 30-25. По ходу поединка Ерболат дважды отправил своего оппонента в нокдаун — в первом и третьем раундах.

Также на МЧМ-2021 сборную Казахстана представят следующие боксеры: Санжар Ташкенбай (49 кг), Кенже Муратулы (52 кг), Елнур Суюнбай (60 кг), Сабыржан Аккалыков (64 кг), Нуржан Аманкельды (69 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (81 кг), Мади Амиров (91 кг) и Аманат Сабыргали (+91 кг).



