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    19:49, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИФНОРМ - Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) выступил на вечере бокса «Битва кочевников» в Нур-Султане, где сразился с гайанцем Ленноксом Алленом (22-1-1, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бой в суперсреднем весе был рассчитан на двенадцать раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию — он закончился победой Ербосынулы техническим нокаутом в десятом раунде.

    Таким образом, Айдос Ербосынулы выиграл свой самый важный бой в профессиональной карьере и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. Для Леннокса Аллена это поражение стало вторым на профи-ринге. Напомним, Ербосынулы владел тремя второстепенными чемпионскими поясами: WBC ABC, WBO Global и WBA International.



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