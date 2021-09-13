Казахстанский боксер стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA

НУР-СУЛТАН.КАЗИФНОРМ - Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) выступил на вечере бокса «Битва кочевников» в Нур-Султане, где сразился с гайанцем Ленноксом Алленом (22-1-1, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой в суперсреднем весе был рассчитан на двенадцать раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию — он закончился победой Ербосынулы техническим нокаутом в десятом раунде.

Таким образом, Айдос Ербосынулы выиграл свой самый важный бой в профессиональной карьере и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. Для Леннокса Аллена это поражение стало вторым на профи-ринге. Напомним, Ербосынулы владел тремя второстепенными чемпионскими поясами: WBC ABC, WBO Global и WBA International.



