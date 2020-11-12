Казахстанский боксер стал чемпионом WBC уже во втором бою в профи

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Южном Киркби (Великобритания) прошел турнир от компании MTK Global, в главном бою которого казахстанец Турсынбай Кулахмет (1-0, 1 КО) сразился с местным боксером Маколеем Макгоуэном (14-0-1, 3 КО), сообщает Sports.kz.

Бой в первом среднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял вакантный пояс чемпиона WBC International. Кулахмет уверенно победил единогласным решением судей (99-89, 99-89, 99-89) и завоевал первый титул в профессиональной карьере.

Отметим, что для этого Турсынбаю потребовалось всего два боя: 26-летний казахстанский боксер дебютировал на профи-ринге в августе, когда «удосрочил» в четвертом раунде своего соотечественника Сагадата Рахманкулова (6-2, 4 КО).