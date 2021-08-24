Казахстанский боксер стал бронзовым призером МЧА-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдар Кадырхан провел свой второй бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На юниорском турнире (2005-2006 г.р.) в полуфинале весовой категории до 48 килограммов Кадырхан встретился с индийцем Рохитом Чамоли и проиграл ему единогласным решением судей.

Таким образом, Айдар Кадырхан не смог выйти в финал юниорского первенства и стал бронзовым призером соревнований.

Добавим, что на старте турнира Кадырхан победил узбека Абдурасула Абдурасулова.

Параллельно с юниорским турниром в Дубае проходят и соревнования среди молодежи (2003-2004 г.р.) — там Казахстан тоже представлен во всех весовых категориях.