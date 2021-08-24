+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 27 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский боксер стал бронзовым призером МЧА-2021

24 Августа 2021 19:45
Поделиться:
Казахстанский боксер стал бронзовым призером МЧА-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдар Кадырхан провел свой второй бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстан проиграл второй бой Узбекистану за выход в финал МЧА-2021 по боксу
Призер чемпионата Азии по боксу из Казахстана отправил таджика в нокдаун и вышел в финал МЧА-2021 Боксер Адайбек Ниязбай стал вторым финалистом МЧА-2021 Иван Дычко продолжает подготовку к возвращению на ринг в США

На юниорском турнире (2005-2006 г.р.) в полуфинале весовой категории до 48 килограммов Кадырхан встретился с индийцем Рохитом Чамоли и проиграл ему единогласным решением судей.

Таким образом, Айдар Кадырхан не смог выйти в финал юниорского первенства и стал бронзовым призером соревнований.

Добавим, что на старте турнира Кадырхан победил узбека Абдурасула Абдурасулова.

Параллельно с юниорским турниром в Дубае проходят и соревнования среди молодежи (2003-2004 г.р.) — там Казахстан тоже представлен во всех весовых категориях.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстан проиграл второй бой Узбекистану за выход в финал МЧА-2021 по боксу
Призер чемпионата Азии по боксу из Казахстана отправил таджика в нокдаун и вышел в финал МЧА-2021
Боксер Адайбек Ниязбай стал вторым финалистом МЧА-2021
Иван Дычко продолжает подготовку к возвращению на ринг в США
Популярное
1 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
2 Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
3 Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
4 В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
5 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
6 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Читайте также
Казахстан принял участие в открытии Паралимпийских игр в Токио
Иван Дычко продолжает подготовку к возвращению на ринг в США
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив