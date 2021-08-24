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Казахстанский боксер стал бронзовым призером МЧА-2021
24 Августа 2021 19:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдар Кадырхан провел свой второй бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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На юниорском турнире (2005-2006 г.р.) в полуфинале весовой категории до 48 килограммов Кадырхан встретился с индийцем Рохитом Чамоли и проиграл ему единогласным решением судей.
Таким образом, Айдар Кадырхан не смог выйти в финал юниорского первенства и стал бронзовым призером соревнований.
Добавим, что на старте турнира Кадырхан победил узбека Абдурасула Абдурасулова.
Параллельно с юниорским турниром в Дубае проходят и соревнования среди молодежи (2003-2004 г.р.) — там Казахстан тоже представлен во всех весовых категориях.
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