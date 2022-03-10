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    13:25, 10 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский боксер сразится за титул чемпиона мира с непобежденным мексиканцем

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25 марта в Алматы состоится вечер бокса от MTK Kazakhstan, в соглавном бою которого выступит казахстанский боксер Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как анонсировала пресс-служба организаторов, соперником Сейтжанова станет незнающий поражений мексиканец Хосе Масиас Энрикес (15-0, 7 КО). На кону будет стоять титул «молодежного» чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе.
    Напомним, что главным поединком шоу станет противостояние Камшыбека Кункабаева (4-0, 3 KO) с южноафриканцем Джонни Мюллером (23-2, 14 KO). Соперники сразятся за принадлежащий казахстанцу пояс WBA Gold в первом тяжелом весе.




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