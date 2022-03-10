Казахстанский боксер сразится за титул чемпиона мира с непобежденным мексиканцем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25 марта в Алматы состоится вечер бокса от MTK Kazakhstan, в соглавном бою которого выступит казахстанский боксер Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как анонсировала пресс-служба организаторов, соперником Сейтжанова станет незнающий поражений мексиканец Хосе Масиас Энрикес (15-0, 7 КО). На кону будет стоять титул «молодежного» чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе.

Напомним, что главным поединком шоу станет противостояние Камшыбека Кункабаева (4-0, 3 KO) с южноафриканцем Джонни Мюллером (23-2, 14 KO). Соперники сразятся за принадлежащий казахстанцу пояс WBA Gold в первом тяжелом весе.





