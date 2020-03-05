Казахстанский боксер сразится против соперника с 65 боями в профи после двух поражений кряду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дважды побежденный казахстанский боксер, 33-летний Бахтияр Эюбов (14-2-1, 12 КО) запланировал вернуться на ринг 13 марта в городе Хинкли, штат Миннесота, США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, его соперником станет 39-летний никарагуанский ветеран Карлос Уинстон Веласкес, в послужном списке которого значится 65 проведенных боев, из которых он выиграл 27 (17 — нокаутами), проиграл 36, а еще два свел вничью. Встреча первого полусреднего веса запланирована на шесть раундов. Отметим, что для Эюбова данный поединок станет дебютом в данной категории, в прошлом он боксировал в лимите полусреднего дивизиона.

В своем предыдущем выступлении 10 января Бахтияр техническим нокаутом в четвертом раунде уступил американскому топ-проспекту Джарону Эннису (25-0, 23 КО). Для Эюбова это поражение стало первым досрочным в карьере и вторым кряду: до этого он проиграл Брайану Себальо (11-0, 6 КО), также представляющему США — единогласным решением судей.