Казахстанский боксер сразится против россиянина с 73 боями в профи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго полулегкого веса Ержан Ордабаев (1-0, 1 КО) определился с датой возвращения на ринг, сообщает Sports.kz.

25-летний отечественный спортсмен станет одним из участников вечера бокса в станице Каневская (Краснодарский край, Россия), в качестве соперника выступит 39-летний россиянин Александр Салтыков (12-58-3, 7 КО), в прошлом уже битый казахстанкими боксерами Ержаном Залиловым, Дастаном Садуулы и Галымом Шагатаем. Встреча рассчитана на шесть раундов.

Ордабаев дебютировал на профессиональном ринге 16 сентября в Москве, тогда он в первом раунде из четырех запланированных заставил сдаться белоруса Антона Бекиша (5-21-1, 4 КО).