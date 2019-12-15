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Казахстанский боксер сразится против россиянина с 73 боями в профи
15 Декабря 2019 03:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго полулегкого веса Ержан Ордабаев (1-0, 1 КО) определился с датой возвращения на ринг, сообщает Sports.kz.
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25-летний отечественный спортсмен станет одним из участников вечера бокса в станице Каневская (Краснодарский край, Россия), в качестве соперника выступит 39-летний россиянин Александр Салтыков (12-58-3, 7 КО), в прошлом уже битый казахстанкими боксерами Ержаном Залиловым, Дастаном Садуулы и Галымом Шагатаем. Встреча рассчитана на шесть раундов.
Ордабаев дебютировал на профессиональном ринге 16 сентября в Москве, тогда он в первом раунде из четырех запланированных заставил сдаться белоруса Антона Бекиша (5-21-1, 4 КО).
Ключевые слова: Спорт,
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