Казахстанский боксер совершил рывок в рейтинге WBC после победы нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

Супертяж Жан Кособуцкий, победивший 21 ноября нокаутом доминиканца Алексиса Гарсию в бою за вакантный титул WBC International Silver, совершил взлет с 32-го на 23-е место.

Камшыбек Кункабаев вернулся в рейтинг первой тяжелой категории под 36-м номером.

Суперсредневес Айдос Ербосынулы откатился вниз на три отметки, став 15-м. Али Ахмедов улучшил положение на шесть строчек, заняв 23-е место.

В среднем весе Жанибек Алимханулы остался четвертым. Мейирим Нурсултанов сместился с 16-го на 17-е место.

В дивизионе первого среднего веса Турсынбай Кулахмет, занимавший 18-е место, покинул рейтинг. Садриддин Ахмедов отыграл одну строчку — 20-й.

Полусредневес Данияр Елеусинов сдал одну позицию и стал 23-м.

Батыр Джукембаев, напротив, совершил подъем с 23-го на 22-е место в рейтинге первой полусредней категории.