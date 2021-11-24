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    15:30, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер совершил рывок в рейтинге WBC после победы нокаутом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции боксеров из Казахстана:

    Супертяж Жан Кособуцкий, победивший 21 ноября нокаутом доминиканца Алексиса Гарсию в бою за вакантный титул WBC International Silver, совершил взлет с 32-го на 23-е место.

    Камшыбек Кункабаев вернулся в рейтинг первой тяжелой категории под 36-м номером.

    Суперсредневес Айдос Ербосынулы откатился вниз на три отметки, став 15-м. Али Ахмедов улучшил положение на шесть строчек, заняв 23-е место.

    В среднем весе Жанибек Алимханулы остался четвертым. Мейирим Нурсултанов сместился с 16-го на 17-е место.

    В дивизионе первого среднего веса Турсынбай Кулахмет, занимавший 18-е место, покинул рейтинг. Садриддин Ахмедов отыграл одну строчку — 20-й.

    Полусредневес Данияр Елеусинов сдал одну позицию и стал 23-м.

    Батыр Джукембаев, напротив, совершил подъем с 23-го на 22-е место в рейтинге первой полусредней категории.


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