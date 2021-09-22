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    23:00, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер сокрушил белоруса на ЧМ среди военнослужащих

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих в Москве в вечерней сессии выступил боксёр из Казахстана, передает МИА «Казтинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 52 килограммов провели бой казахстанец Дамир Абдикадир и беларус Александр Бытрым. Спортсмены уже встречались на ринге в мае 2021 года, тогда победу одержал казахский боксёр техническим нокаутом. Поединок продлился 2 раунда, по окончанию второго отрезка беларус отказался продолжать бой. Абдикадир одержал уверенную победу.

    Следует отметить, что во второй день чемпионата мира по боксу среди военнослужащих казахские спортсмены одержали пять побед в пяти боях.



    Теги:
    Спорт Соотечественники Вооруженные силы Бокс для mail.ru
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