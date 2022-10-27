Казахстанский боксер сделал заявление о бое с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский суперсредневес Айдос Ербосынулы высказался о потенциальном поединке с абсолютным чемпионом мира в дивизионе Саулем «Канело» Альваресом, а также выбрал желаемого соперника перед таким мегафайтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

5 ноября А. Ербосынулы встретится с «обычным» чемпионом мира WBA кубинцем Давидом Моррелем . Победитель станет основным претендентом на полноправный «супертитул» Альвареса.

«Нам нужно зачистить второй средний дивизион, прежде чем беспокоиться о чем-то другом. Я сосредоточен на Давиде Морреле-младшем. Я намерен показать свою отвагу в этом бою. Я не сдаюсь. Все хотят сразиться с «Канело» Альваресом за хороший заработок. Следующим после Морреля я бы хотел подраться с Давидом Бенавидесом. Я хочу заявить о себе, а затем устроить поединок с «Канело». Быть непобежденным — ничего не значит. Все дело в том, с кем ты сражался. Я не чувствую, что люди, с которыми сражался Моррель, были какими-то особенными. Фанаты могут ожидать меньше слов и больше действий. Мы не любим много говорить, но все увидят, что мы из себя представляем», — заявил во время онлайн-конференции Айдос Ербосынулы.





Фото: smi24.kz











