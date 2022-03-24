Казахстанский боксер сделал вес перед боем за титул чемпиона мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25 марта в Алматы пройдет вечер бокса MTK Fight Night от менеджмента MTK Kazakhstan. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В соглавном поединке шоу казахстанский боксер Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО) сразится с не знающим поражений мексиканцем Хосе Масиасом Энрикесом (15-0, 7 КО) за титул «молодежного» чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе.

Накануне боя оба соперника уложились в лимит категории (до 63,5 кг) и провели традиционную дуэль взглядов.

Напомним, что главным событием вечера станет поединок в первом тяжелом дивизионе между Камшыбеком Кункабаевым (4-0, 3 КО) из Казахстана и узбекистанцем Фаррухом Джураевым (6-5-1, 2 КО).



