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    19:59, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер сделал вес перед боем с экс-претендентом на титул чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер среднего веса Берикбай Нуримбетов (7-3-1, 2 КО) успешно прошел обязательную процедуру взвешивания перед своим боем на турнире Acco International. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Видео процедуры разместил промоушн. Нуримбетов уложился в вес — 73,7, его соперник Хасан Байсангуров оказался немногим тяжелее казахстанца — 73,8 килограммов.

    Байсангуров в 2019 году претендовал на титул чемпиона мира WBA Regular в бою с американцем Робом Брантом (26-3, 18 КО).


    Напомним, что Нуримбетов свой предыдущий бой провел седьмого мая в Екатеринбурге (Россия) — проиграл единогласным решением судей представителю России Ивану Никонову (5-1, 1 КО). Байсангуров в последний раз дрался 21 марта в Броварах (Украина) и нокаутировал местного боксера Александра Рубчева (6-7-1, 2 КО).






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