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    08:31, 02 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов вошел в ТОП-15 мирового рейтинга WBA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 11 КО) улучшил свою позицию в обновленном рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Садриддин Ахмедов вошел в ТОП-15 лучших боксеров дивизиона, заняв в списке 15-е место. Лидером рейтинга является представитель Узбекистана Исраил Мадримов (6-0, 5 КО).

    Титулами WBA в этой весовой категории владеют «суперчемпион», американец Джермелл Чарло (34-1, 18 КО), чемпион мира, кубинский боксер Эрисланди Лара (27-3-3, 15 КО) и «золотой» чемпион из Франции Мишель Соро (35-2-1, 24 КО).

    Напомним, что свой последний бой казахстанец провел 29 января — он выиграл единогласным решением судей по итогам десяти раундов у голландца Стивена Даньо (17-4-3, 6 КО).

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