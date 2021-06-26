Казахстанский боксер с восемью победами в профи узнал своего следующего соперника и дату боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Абай Толеш (7-1, 5 КО) узнал своего следующего соперника и дату поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец вернется в ринг 10-го июля в Алматы на вечере бокса Fight Night, где его соперником станет украинец Олександр Рубчев (6-7, 2 KO).

Главным событием вечера станет поединок Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 КО), который проведет бой с россиянином Алексеем Ещенко (19-14, 8 КО)

Стоит отметить, что в событии примут участие и другие известные казахстанские боксеры: Нуртас Ажбенов (11-0, 4 КО), Рай Сейтжанов (6-0), Иван Дычко (9-0, 9 КО), и Даурен Елеусинов (8-1-1, 7 КО).