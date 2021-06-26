РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:44, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер с восемью победами в профи узнал своего следующего соперника и дату боя

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Абай Толеш (7-1, 5 КО) узнал своего следующего соперника и дату поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец вернется в ринг 10-го июля в Алматы на вечере бокса Fight Night, где его соперником станет украинец Олександр Рубчев (6-7, 2 KO).

    Главным событием вечера станет поединок Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 КО), который проведет бой с россиянином Алексеем Ещенко (19-14, 8 КО)

    Стоит отметить, что в событии примут участие и другие известные казахстанские боксеры: Нуртас Ажбенов (11-0, 4 КО), Рай Сейтжанов (6-0), Иван Дычко (9-0, 9 КО), и Даурен Елеусинов (8-1-1, 7 КО).


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:03
    Казахстан завоевал два «серебра» Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ
    Сегодня, 09:58
    «Спасатели собирали дань министру»: в МЧС РК сделали заявление
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!