Казахстанский боксер с титулом WBC выйдет на ринг с непобежденным американцем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, чемпион WBC (USNBC) в первой средней весовой категории Мадияр Ашкеев (14-0, 7 КО) вернется на ринг 17 декабря в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он сразится с не знающим поражений проспектом из США Чарльзом Конуэллом (13-0, 10 КО). Поединок станет главным событием вечера бокса в зале Фредди Роуча Wild Card Boxing. Формат боя — десять раундов.

Отметим, что Ашкеев и Конуэлл планировали встретиться на ринге еще 10 апреля, однако тот вечер бокса был отменен из-за пандемии коронавируса.

Мадияр Ашкеев свой последний бой провел 9 ноября 2019 года в американском городе Гавайан Гарденс. В нем он в пятом раунде из восьми запланированных победил аргентинца Родольфо Эзиквеля Мартинеса (44-9-3, 16 КО). Что касается Конуэлла, то он выступал совсем недавно — 7 октября в Анкасвилле он нокаутировал соотечественника Венди Туссана (12-1, 5 КО).





