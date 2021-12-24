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Казахстанский боксер с титулом WBA отправил в нокаут колумбийца
24 Декабря 2021 20:35
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МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (5-0, 3 КО) провел свой шестой бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Нурмаганбет выступил на вечере бокса в Москве, где сразился с колумбийцем Хосе Мигелем Торресом (33-11, 27 КО). Бой в суперсреднем весе был рассчитан на восемь раундов и закончился победой казахстанца нокаутом в первом раунде.
Таким образом, Бек Нурмаганбет одержал шестую победу в профессиональной карьере, а Хосе Мигель Торрес потерпел уже одиннадцатое поражение. Добавим, что в любителях Нурмаганбет становился чемпионом Азии, а в профессионалах 23-летний казахстанский боксер недавно завоевал титул WBA International в суперсреднем весе.
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