Казахстанский боксер с титулом WBA отправил в нокаут колумбийца

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (5-0, 3 КО) провел свой шестой бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Нурмаганбет выступил на вечере бокса в Москве, где сразился с колумбийцем Хосе Мигелем Торресом (33-11, 27 КО). Бой в суперсреднем весе был рассчитан на восемь раундов и закончился победой казахстанца нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Бек Нурмаганбет одержал шестую победу в профессиональной карьере, а Хосе Мигель Торрес потерпел уже одиннадцатое поражение. Добавим, что в любителях Нурмаганбет становился чемпионом Азии, а в профессионалах 23-летний казахстанский боксер недавно завоевал титул WBA International в суперсреднем весе.