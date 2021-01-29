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    15:29, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер с шестью победами узнал имя соперника по следующему бою

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выступающий в среднем весе казахстанский боксер Абай Толеш (6-1, 4 КО) проведет свой следующий поединок в профи 27 февраля в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступит в рамках вечера бокса от компании MTK Global. По информации BoxRec.com, оппонентом Толеша станет россиянин Василий Штык (2-2, 2 КО). Формат поединка — восемь раундов.
    Свой последний на сегодняшний день бой Толеш провел 18 декабря так же в Южной столице, в нем он техническим нокаутом победил представителя Узбекистана Бахрома Паязова (22-15, 15 КО).
    Главным событием вечера станет бой капитана сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева (2-0, 2 КО) против британца Стивена Уорда (13-1, 4 КО) за вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе




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