Казахстанский боксер с шестью победами узнал имя соперника по следующему бою

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выступающий в среднем весе казахстанский боксер Абай Толеш (6-1, 4 КО) проведет свой следующий поединок в профи 27 февраля в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступит в рамках вечера бокса от компании MTK Global. По информации BoxRec.com, оппонентом Толеша станет россиянин Василий Штык (2-2, 2 КО). Формат поединка — восемь раундов.

Свой последний на сегодняшний день бой Толеш провел 18 декабря так же в Южной столице, в нем он техническим нокаутом победил представителя Узбекистана Бахрома Паязова (22-15, 15 КО).

Главным событием вечера станет бой капитана сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева (2-0, 2 КО) против британца Стивена Уорда (13-1, 4 КО) за вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе







