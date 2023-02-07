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Казахстанский боксер с десятью победами получил бой в Европе

7 Февраля 2023, 15:00
Казахстанский боксер с десятью победами получил бой в Европе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого полусреднего веса Даулет Даукенов (10-2, 4 КО) определился с датой следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Отечественный спортсмен станет одним из участников вечера бокса в Пльзени (Чехия) 18 февраля. Поединок Даулета объявил местный промоушен Patron Boxing. Имя его соперника пока не называется.
Свой предыдущий бой Даукенов провел 18 декабря 2021 года в Астане. В нем он победил единогласным решением судей представителя Узбекистана Эльдорбека Саидова (6-7-2, 4 КО). После этого казахстанец планировал выступить на вечере бокса в столице 16 декабря прошлого года, но событие было отменено.

Фото: instagram.com/daulet_daukenov

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