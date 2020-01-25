Казахстанский боксер с 24 победами начал подготовку к возвращению на ринг
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, обладатель титула WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) возобновил тренировки перед очередным поединком в профи, сообщает Sports.kz.
Об этом в своем инстаграм-аккаунте объявила менеджерская компания MTK Kazakhstan, представляющая интересы спортсмена. Дата его возвращения на ринг пока не называется.
«Подготовка к большому поединку началась», — гласит описание видеофрагмента тренировки, посмотреть который можно ниже.
Последний на сегодняшний день бой Турарова состоялся 6 июля в Нур-Султане, в нем техническим нокаутом в третьем раунде победил аргентинца Мауро Максимилиано Годоя (32-5-1, 17 КО). После этого боксер планировал принять участие в турнире «Золотой контракт» от MTK Global, но получил травму и был вынужден сняться с состязания.
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