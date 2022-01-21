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Казахстанский боксер с 12 победами подерется с Чавесом

21 Января 2022 19:00
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Казахстанский боксер с 12 победами подерется с Чавесом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго полулегкого веса Бекман Сойлыбаев (12-1, 4 КО) определился с датой следующего боя в профи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Спортсмен вернется на ринг 5 февраля в рамках вечера бокса от Adal Promotions в Актау. По информации BoxRec.com, соперником Бекмана станет 26-летний мексиканец Элиот Чавес (10-3-1, 6 КО). Поединок рассчитан на восемь раундов.

В своем предыдущем бою, который прошел в августе в Дубае (ОАЭ), Бекман Сойлыбаев уступил решением большинства судей другому представителю Мексики Рамиро Сесене (14-0-1, 11 КО).

Чавес свое предыдущее выступление провел на родине — победил нокаутом соотечественника Ивана Монроя (7-5, 7 КО). К слову, все свои профессиональные бои Элиот провел в Мексике, встреча с Сойлыбаевым станет его зарубежным дебютом.


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