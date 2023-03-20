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    22:44, 19 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанский боксер Руслан Мадиев выиграл 15-й бой в карьере

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Руслан Мадиев (14-2, 5 КО) вернулся на ринг после длительного простоя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Мадиев выступил на вечере профессионального бокса в Росарито (Мексика), где встретился с местным джорнименом Хуаном Хименесом (31-22-3, 21 КО). Этот поединок в первом полусреднем весе закончился победой казахстанца.

    Таким образом, Руслан Мадиев выиграл 15-й бой в карьере, а Хуан Хименес потерпел 23-е поражение в профи. Свой предыдущий бой Мадиев провел в декабре 2021 года и с тех пор на ринг не выходил.


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