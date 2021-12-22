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вчера 22:20
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вчера 22:00
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Казахстанский боксер Руслан Мадиев впечатлил рывком в мировом рейтинге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Руслан Мадиев (14-2, 5 КО) совершил невероятный рывок в рейтинге BoxRec, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
На вечере бокса в Сан-Антонио (США, штат Техас) Мадиев победил мексиканского нокаутера Луиса Эрнандеса (21-2, 19 КО) единогласным решением судей и взлетел в рейтинге BoxRec в первом полусреднем весе с 63-го места на 22-е.
Руслан Мадиев является клиентом известной промоутерской компании Golden Boy Promotions, с которой долгое время сотрудничал мексиканский чемпион Сауль «Канело» Альварес. В 2021 году Мадиев провел два боя: перед поединком с Эрнандесом казахстанец в марте проиграл техническим решением пуэрториканцу Даниэлито Соррилье (16-0, 12 КО).
Напомним, казахстанец Руслан Мадиев победил мексиканского нокаутера в США.
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