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Казахстанский боксер Руслан Мадиев получил дисквалификацию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Руслан Мадиев (14-2, 5 КО) дисквалифицирован после своей недавней победы на вечере бокса в Сан-Антонио (США), сообщает Sports.kz.
Комиссия штата Техас по единоборствам отстранила Мадиева от проведения боев и спаррингов до 18 января. Эта дисквалификация носит медицинский характер и призвана обеспечить полное восстановление здоровья бойца после тяжелого боя. Напомним, бой Мадиева против мексиканца Луиса Эрнандеса (21-2, 19 КО) прошел всю дистанцию в десять раундов — казахстанец победил единогласным решением судей. Что касается его соперника, то Эрнандес также дисквалифицирован до 18 января.
Добавим, Руслан Мадиев является клиентом известной промоутерской компании Golden Boy Promotions, с которой долгое время сотрудничал мексиканский чемпион Сауль «Канело» Альварес.
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