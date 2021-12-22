Казахстанский боксер Руслан Мадиев получил дисквалификацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Руслан Мадиев (14-2, 5 КО) дисквалифицирован после своей недавней победы на вечере бокса в Сан-Антонио (США), сообщает Sports.kz.

Комиссия штата Техас по единоборствам отстранила Мадиева от проведения боев и спаррингов до 18 января. Эта дисквалификация носит медицинский характер и призвана обеспечить полное восстановление здоровья бойца после тяжелого боя. Напомним, бой Мадиева против мексиканца Луиса Эрнандеса (21-2, 19 КО) прошел всю дистанцию в десять раундов — казахстанец победил единогласным решением судей. Что касается его соперника, то Эрнандес также дисквалифицирован до 18 января.

Добавим, Руслан Мадиев является клиентом известной промоутерской компании Golden Boy Promotions, с которой долгое время сотрудничал мексиканский чемпион Сауль «Канело» Альварес.