Казахстанский боксер решил сменить весовую категорию после двух поражений кряду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (14-2-1, 12 КО) планирует провести свой следующий бой 13 марта, сообщает Sports.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение «Бахи-пули» состоится в городе Хинкли, штат Миннесота. Имя соперника пока не называется. При этом указано, что поединок пройдет в лимите первого полусреднего веса. В прошлом Эюбов боксировал в полусредней категории.

Напомним, 10 января «Баха-пуля» техническим нокаутом в четвертом раунде уступил американскому топ-проспекту Джарону Эннису (25-0, 23 КО). Поединок проходил в городе Атлантик Сити (штат Нью-Джерси). Для Эюбова это поражение стало первым досрочным в карьере и вторым кряду: в предыдущем бою он проиграл Брайану Себальо (11-0, 6 КО), также представляющему США — единогласным решением судей.



