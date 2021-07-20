Казахстанский боксер рассказал об условиях карантина в олимпийской деревне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Боксер Сакен Бибосынов представит Казахстан на Олимпиаде в категории до 52 килограммов. Спортсмен прокомментировал текущую ситуацию в олимпийской деревне и рассказал о первых тренировках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Мы поселились в Олимпийской деревне, потренировались, все хорошо. Все организовано на высоком уровне. Настроение хорошее. Необходимо строго соблюдать правила безопасности, связанные с карантином.

Это очень хорошее решение, ведь здоровье участников Олимпиады должно быть на первом месте.

Каждый день мы делаем ПЦР-тест и отчитываемся о своем здоровье. Мы основательно подготовились к Олимпиаде. С нетерпением жду старта. Будем выкладываться на полную», — сказал Сакен.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта. 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.