Казахстанский боксер проведет бой за титул WBO в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 сентября в Екатеринбурге (Россия) запланирован вечер бокса от компании RCC Boxing Promotions, в рамках которого на ринг выйдет представитель Казахстана Станислав Калицкий (11-1, 4 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником станет местный боксер Руслан Камилов (10-0-1, 5 КО). По информации BoxRec.com, на кону будет стоять принадлежащий Камилову титул WBO Inter-Continental во второй полулегкой категории. Встреча рассчитана на десять раундов.

Свой последний на сегодняшний день бой Станислав Калицкий провел так же в Екатеринбурге 27 марта, в нем он нокаутировал экс-чемпиона Азии в легком весе по версиям WBC и WBA россиянина Павла Маликова (16-4-1, 6 КО).

Камилов оксировал в рамках того же шоу — техническим нокаутом победил соотечественника Евгения Чупракова (23-4, 12 КО).