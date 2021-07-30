Казахстанский боксер проведет бой за титул WBO в России
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 сентября в Екатеринбурге (Россия) запланирован вечер бокса от компании RCC Boxing Promotions, в рамках которого на ринг выйдет представитель Казахстана Станислав Калицкий (11-1, 4 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Его соперником станет местный боксер Руслан Камилов (10-0-1, 5 КО). По информации BoxRec.com, на кону будет стоять принадлежащий Камилову титул WBO Inter-Continental во второй полулегкой категории. Встреча рассчитана на десять раундов.
Свой последний на сегодняшний день бой Станислав Калицкий провел так же в Екатеринбурге 27 марта, в нем он нокаутировал экс-чемпиона Азии в легком весе по версиям WBC и WBA россиянина Павла Маликова (16-4-1, 6 КО).
Камилов оксировал в рамках того же шоу — техническим нокаутом победил соотечественника Евгения Чупракова (23-4, 12 КО).
- Работники сферы культуры и спорта смогут стажироваться по программе «Болашак»
- В Западно-Казахстанской области стартовал проект #aulafit
- Дата следующего матча «Кайрата» в Кубке Казахстана вновь изменена
- Казахстанские медалисты Олимпиады-2020 получат новые автомобили
- Где смотреть трансляцию старта Ольги Рыпаковой на Олимпиаде-2020
- Владислав Яковлев завершил выступление на Олимпиаде в Токио
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана