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Казахстанский боксер проведет бой за титул WBC против непобежденного соперника

26 Ноября 2022, 09:41
Казахстанский боксер проведет бой за титул WBC против непобежденного соперника

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Елхан Табынбаев (5-0, 3 КО) определился с датой следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

По информации сайта BoxRec.com, очередной поединок Елхана Табынбаева состоится в Алматы 11 декабря. Соперником станет бразилец Матеус Да Силва (7-0, 3 КО), а на кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC International Silver в полутяжелом весе.

Для казахстанца этот бой станет третьим по счету в 2022 году. В своем предыдущем выступлении 15 июня в Москве Елхан победил техническим нокаутом белорусского джорнимена Сергея Крапшылу (4-33-2, 3 КО).

Что касается Матеуса Да Силвы, то для него это будет первый бой за пределами родной страны. В своем предыдущем поединке 30 апреля он победил дисквалификацией соотечественника Диего Сантоса Дантаса (5-2, 5 КО) и завоевал титул чемпиона Бразилии в полутяжах.

Фото: sports.kz

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