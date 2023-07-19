Казахстанский боксер проведет бой с непобежденным соперником в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал Айдын Ельжанов (6-1-1, 4 КО) получил новую дату боя в США после срыва запланированного на конец этого месяца поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

22 июля Ельжанов должен был выступить в рамках вечера бокса в Лонг-Бич (штат Калифорния, США), однако поединок был отменен по неназванным причинам. По информации BoxRec.com, теперь возвращение Айдына намечено на 26 августа в Коммерсе, а соперником должен стать непобежденный американец Энди Бельтран (6-0, 3 КО). Формат поединка — второй наилегчайший вес, шесть раундов.

Предыдущий бой Айдына Ельжанова прошел 1 апреля в Лонг-Бич, в нем он разошелся ничьей решением большинства судей с мексиканцем Хуаном Эрнандесом Мартинесом (2-2-2).