Казахстанский боксер проведет бой с непобежденным российским нокаутером

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский боксер Александр Журавский (13-6-1, 11 КО) проведет свой очередной поединок на профессиональном ринге. Об этом передает МИА «Казинфор» со ссылкой на Sports.kz.

Отечественный спортсмен выступит на турнире серии KOld Wars в Минске (Беларусь). Его соперником по бою первого среднего веса станет непобежденный россиянин Артем Оганесян (11-0, 9 КО). Встреча рассчитана на десять раундов.

Свой предыдущий бой Александр Журавский провел в августе прошлого года в ЮАР — в нем он проиграл единогласным решением судей местному бойцу Рорку Кнаппу (10-1-1, 8 КО). Отметим, что победу казахстанец одержал в 2016 году — в Алматы над тайцем Комсаном Полсаном (40-12-1, 26 КО).