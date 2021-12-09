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Казахстанский боксер прошел взвешивание перед вечером бокса в Екатеринбурге
9 Декабря 2021 18:12
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ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Станислав Калицкий (11-2, 4 КО) прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем с россиянином Мурадом Алиевым (2-0-1, 1 КО) в Екатеринбурге (Россия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Калицкий показал на весах 59,8 килограмма, Алиев — 60 килограммов. Лимит второго полулегкого веса составляет 59 килограммов, однако для нетитульных боев допускается небольшой перевес. Поединок Калицкого и Алиева запланирован на восемь раундов.
Добавим, что в главном бою вечера сразятся французский боксер Арсен Гуламирян (26-0, 18 КО) и россиянин Алексей Егоров (11-0, 7 КО). Они оспорят титул чемпиона мира WBA Super в первом тяжелом весе.
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