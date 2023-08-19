Казахстанский боксер прошел взвешивание перед боем с непобежденным соперником в США

САН-БЕРНАРДИНО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдын Ельжанов (6-1-1, 4 КО) утром 20 августа проведет свой очередной поединок в профи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он встретится с незнающим поражения американцем Альбертом Гонсалесом (4-0, 3 КО) в рамках вечера бокса в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). Накануне боя соперники прошли церемонию взвешивания, на которой уложились в лимит полулегкого веса (57,15 кг).

Изначально Ельжанов должен был подраться на неделю позже — 26 августа в Коммерсе против другого непобежденного представителя США Энди Бельтрана (6-0, 3 КО), однако планы Айдына в последний момент изменились.