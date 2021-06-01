Казахстанский боксер проиграл узбекистанцу бой за «золото» чемпионата Азии

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры проиграли узбекским спортсменам второе противостояние подряд в финале чемпионата Азии-2021 в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 69 килограммов казахстанский боксер Аблайхан Жусупов встретился с узбеком Бобо-Усмоном Батуровым. Из-за рассечения у Жусупова бой был остановлен уже в первом раунде. Судьи раздельным решением отдали победу Батурову.

Таким образом, Жусупов стал серебряным призером соревнований. Ранее «серебро» на турнире также завоевал Даниял Сабит (49 кг), причем он тоже уступил боксеру из Узбекистана — Нодиржону Мирзахмедову. За золотые медали у Казахстана сегодня еще поборются Абильхан Аманкул (75 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).









