Казахстанский боксер проиграл «провокатору» из Узбекистана в финале ЧА-2022

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Серик Темиржанов выступил в финале чемпионата Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В поединке за «золото» в весовой категории до 57 килограммов Темиржанов сразился с боксером из Узбекистана Абдумаликом Халоковым и уступил ему раздельным решением судей.

Таким образом, Серик Темиржанов стал серебряным призером соревнований. Добавим, что Темиржанов также является серебряным призером чемпионата мира-2021 и чемпионом Азии среди молодежи. Что касается его соперника, то Абдумалик Халоков является олимпийским чемпионом-2018 среди юношей и серебряным призером ЧМ-2021.

Ранее в интервью Youtube-каналу «неКАРАтэ» узбекистанец признал свое провокационное поведение в ринге: «В жизни я очень спокойный и добродушный человек, но, когда я выхожу на ринг, я становлюсь другим человеком и начинаю, сам этого не хотя, издеваться над соперниками, провоцировать их. Но это само получается».