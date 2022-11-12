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    17:47, 12 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский боксер проиграл «провокатору» из Узбекистана в финале ЧА-2022

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Серик Темиржанов выступил в финале чемпионата Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В поединке за «золото» в весовой категории до 57 килограммов Темиржанов сразился с боксером из Узбекистана Абдумаликом Халоковым и уступил ему раздельным решением судей.

    Таким образом, Серик Темиржанов стал серебряным призером соревнований. Добавим, что Темиржанов также является серебряным призером чемпионата мира-2021 и чемпионом Азии среди молодежи. Что касается его соперника, то Абдумалик Халоков является олимпийским чемпионом-2018 среди юношей и серебряным призером ЧМ-2021.

    Ранее в интервью Youtube-каналу «неКАРАтэ» узбекистанец признал свое провокационное поведение в ринге: «В жизни я очень спокойный и добродушный человек, но, когда я выхожу на ринг, я становлюсь другим человеком и начинаю, сам этого не хотя, издеваться над соперниками, провоцировать их. Но это само получается».


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