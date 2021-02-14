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    00:30, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер проиграл бой за титул чемпиона WBC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Киеве (Украина) проходит вечер профессионального бокса, на котором титульный бой провел казахстанский боксер Даулет Даукенов (8-1, 3 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Его соперником был украинец Александр Абрамян (4-1, 2 КО). Бой в первом полусреднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял вакантный пояс чемпиона по версии WBC (ABC) Continental. Этот поединок закончился победой Абрамяна единогласным решением судей.

    Таким образом, Александр Абрамян одержал пятую победу на профи-ринге и выиграл второстепенный пояс WBC, а Даулет Даукенов потерпел второе поражение в карьере. Добавим, что казахстанец не проигрывал с июля 2018 года.

    Свой последний поединок 27-летний казахстанец провел 6 октября прошлого года в столице Беларуси Минске, в нем он победил единогласным решением судей другого представителя Украины Назри Рахимова (6-2, 3 КО) и завоевал вакантный пояс чемпиона в первом полусреднем весе по версии WBA Asia East.






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