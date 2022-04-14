Казахстанский боксер прибыл в Германию перед вторым боем в профи

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Виктор Темиров (1-0, 1 КО) по прозвищу «Мясник» прилетел в Германию, где в скором времени проведет свой второй поединок на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Спортсмен O1NE Sport Виктор Темиров прибыл в Германию на предстоящий бой. Следите за ним, этого парня нельзя проглядеть», - говорится в сообщении менеджерской компании O1NE Sport.

Ожидается, что возвращение Темирова на ринг состоится в конце апреля.

21-летний уроженец Алматы Виктор Темиров дебютировал в профи 10 июля прошлого года в Мюнхене (Германия) - в том бою он нокаутировал в первом раунде грузина Гурами Куртанидзе (4-13-4, 1 КО).