Казахстанский боксер потряс узбекистанца в дебютном бою в профи
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса в Нур-Султане состоялся второй бой, в котором встретились дебютанты - казахстанский боксер Акниет Алимбай и узбек Зайнобиддин Собиров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Этот поединок в первом полусреднем весе был запланирован на четыре раунда и закончился уверенной победой Алимбая единогласным решением судей - по ходу боя казахстанец несколько раз потряс своего соперника.
Таким образом, Акниет Алимбай с победы начал свою профессиональную карьеру, а Зайнобиддин Собиров потерпел поражение в первом же бою. Напомним, хедлайнерами сегодняшнего вечера бокса в Нур-Султане станут Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) и аргентинец Хуан Эрнан Леаль (15-1, 4 КО) - они сразятся за вакантный титул чемпиона мира IBO в полусреднем весе.
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