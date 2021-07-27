Казахстанский боксер потерпел поражение в первом круге Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В рамках Олимпийских игр в Токио стартовал очередной соревновательный день турнира по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанский боксёр Аблайхан Жусупов потерпел поражение в первом круге турнира.

Соперником Жусупова в весовой категории до 69 кг был Деланте Джонсон из США.

Поединок завершился со счётом 4:1 в пользу соперника казахстанского боксера.

Ранее сообщалось, что команда Казахстана по водному поло провела второй матч в рамках Олимпийских игр 2020 и потерпела поражение.



