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Казахстанский боксер потерпел поражение в первом круге Олимпиады-2020
27 Июля 2021 15:07
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В рамках Олимпийских игр в Токио стартовал очередной соревновательный день турнира по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстанский боксёр Аблайхан Жусупов потерпел поражение в первом круге турнира.
Соперником Жусупова в весовой категории до 69 кг был Деланте Джонсон из США.
Поединок завершился со счётом 4:1 в пользу соперника казахстанского боксера.
Ранее сообщалось, что команда Казахстана по водному поло провела второй матч в рамках Олимпийских игр 2020 и потерпела поражение.
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