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Казахстанский боксер после защиты титула совершил рывок в рейтинге WBC

19 Января 2020 08:16
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Казахстанский боксер после защиты титула совершил рывок в рейтинге WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Виктор Коточигов (11-0, 4 КО) улучшил свое положение в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Казахский король» (так Коточигова прозвали в промоутерской компании MTK Global), в прошлой редакции рейтинга занимавший 20-ую позицию, ворвался в топ-15 и занял 13-ую строчку обновленного рейтинга.

Напомним, в своем последнем бою В. Коточигов одержал победу над аргентинцем Хавьером Клаверо (27-6, 5 КО) единогласным решением судей. Эта победа позволила Виктору успешно защитить свой пояс чемпиона WBC International в легком дивизионе, который он завоевал в июле, победив также единогласным решением мексиканского боксера Хайро Лопеса (26-11, 17 КО).

Ранее сообщалось, что другой казахстанский боксер Жанибек Алимханулы ворвался в топ-10 рейтинга WBC.


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Ключевые слова: Спорт,
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