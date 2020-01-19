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Казахстанский боксер после защиты титула совершил рывок в рейтинге WBC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Виктор Коточигов (11-0, 4 КО) улучшил свое положение в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Казахский король» (так Коточигова прозвали в промоутерской компании MTK Global), в прошлой редакции рейтинга занимавший 20-ую позицию, ворвался в топ-15 и занял 13-ую строчку обновленного рейтинга.
Напомним, в своем последнем бою В. Коточигов одержал победу над аргентинцем Хавьером Клаверо (27-6, 5 КО) единогласным решением судей. Эта победа позволила Виктору успешно защитить свой пояс чемпиона WBC International в легком дивизионе, который он завоевал в июле, победив также единогласным решением мексиканского боксера Хайро Лопеса (26-11, 17 КО).
Ранее сообщалось, что другой казахстанский боксер Жанибек Алимханулы ворвался в топ-10 рейтинга WBC.
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