Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанский боксер получил нового соперника по бою в андеркарде у «Канело»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Апреля 2023, 21:51
Казахстанский боксер получил нового соперника по бою в андеркарде у «Канело» Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 мая в Гвадалахаре (Мексика) состоится вечер бокса, в главном бою которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес встретится с британцем Джоном Райдером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В андеркарде шоу свой очередной поединок проведет Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) из Казахстана. Изначально планировалось, что он подерется с местным боксером Хесусом Паломаресом (7-2-1, 4 КО), однако теперь BoxRec.com указывает в качестве оппонента Аманкула другого мексиканца Фабиана Риоса Фраусто (7-6-3, 4 КО).

В предстоящем вечере на ринг выйдет и другой казахстанец Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО). Он планирует подраться с венесуэльцем Аргенисом Эспаньей (15-1, 14 КО).


Спорт   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО