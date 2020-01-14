Казахстанский боксер получил дисквалификацию после поражения нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-полусредневес Бахтияр Эюбов (14-2-1, 12 КО) утром 11 января потерпел досрочное поражение от американца Джарона Энниса (25-0, 23 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рассчитанный на десять раундов поединок прошел в Атлантик Сити (штат Нью-Джерси) и завершился победой Энниса техническим нокаутом в четвертой трехминутке.

После этого боя спортивная комиссия штата Нью-Джерси на неопределенный срок отстранила «Баху-пулю» от проведения боев. Эта мера носит медицинский характер и предназначена для восстановления. Что касается Энниса, то на него не было наложено каких-либо ограничений.

Фото: prosports.kz