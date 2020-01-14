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Казахстанский боксер получил дисквалификацию после поражения нокаутом
14 Января 2020 18:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-полусредневес Бахтияр Эюбов (14-2-1, 12 КО) утром 11 января потерпел досрочное поражение от американца Джарона Энниса (25-0, 23 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеКазахстанские боксеры улучшили положение в рейтинге IBF Прямая трансляция боя между Бахтияром Эюбовым и американцем Джароном Эннисом Бахтияр Эюбов прошел взвешивание перед боем с американцем с 22 нокаутами
Рассчитанный на десять раундов поединок прошел в Атлантик Сити (штат Нью-Джерси) и завершился победой Энниса техническим нокаутом в четвертой трехминутке.
После этого боя спортивная комиссия штата Нью-Джерси на неопределенный срок отстранила «Баху-пулю» от проведения боев. Эта мера носит медицинский характер и предназначена для восстановления. Что касается Энниса, то на него не было наложено каких-либо ограничений.
Фото: prosports.kz
Ключевые слова: Спорт,
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