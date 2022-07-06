18:56
6 Июля 2022 15:14
Казахстанский боксер получил бой за титул чемпиона мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 июля в Алматы состоится вечер бокса, в главном бою которого выступит казахстанский спортсмен Нурдос Толебай (9-0, 7-КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
По информации пресс-службы организаторов, его соперником станет мексиканец Мартин Родригес (9-2, 7 КО), а на кону будет стоять титул «молодежного» чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе.
Свой предыдущий поединок Толебай провел 25 марта в Алматы. В нем он одержал победу нокаутом над Бургутом Ходжибоевым (8-4, 3 КО). В настоящее время казахстанец проводит подготовку к возвращению на ринг в Москве под руководством известного тренера Андрея «Бупаса» Ивичука.
Фото: sports.kz
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