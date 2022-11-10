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    14:25, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский боксер получил бой с непобежденным нокаутером из России

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагадат Рахманкул (8-3, 6 КО) определился с датой возвращения на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он примет участие в вечере бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге (Россия) 19 ноября. Соперником станет местный непобежденный боец Сергей Лубкович (14-0, 10 КО). Бой полусреднего веса рассчитан на восемь раундов.

    Предыдущее выступление Рахманкула прошло 18 декабря прошлого года в Броварах (Украина), в том поединке он уступил молдаванину Василию Чеботарю (12-0, 4 КО) единогласным решением судей.

    Что касается Лубковича, то он боксировал в Екатеринбурге 11 декабря - нокаутировал в третьем раунде представителя Узбекистана Шерзодбека Алимжанова (23-6, 14 КО).

    Фото: sports.kz

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