14:25, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6
Казахстанский боксер получил бой с непобежденным нокаутером из России
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагадат Рахманкул (8-3, 6 КО) определился с датой возвращения на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Он примет участие в вечере бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге (Россия) 19 ноября. Соперником станет местный непобежденный боец Сергей Лубкович (14-0, 10 КО). Бой полусреднего веса рассчитан на восемь раундов.
Предыдущее выступление Рахманкула прошло 18 декабря прошлого года в Броварах (Украина), в том поединке он уступил молдаванину Василию Чеботарю (12-0, 4 КО) единогласным решением судей.
Что касается Лубковича, то он боксировал в Екатеринбурге 11 декабря - нокаутировал в третьем раунде представителя Узбекистана Шерзодбека Алимжанова (23-6, 14 КО).
Фото: sports.kz