Казахстанский боксер получил бой с непобежденным нокаутером из России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагадат Рахманкул (8-3, 6 КО) определился с датой возвращения на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он примет участие в вечере бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге (Россия) 19 ноября. Соперником станет местный непобежденный боец Сергей Лубкович (14-0, 10 КО). Бой полусреднего веса рассчитан на восемь раундов.

Предыдущее выступление Рахманкула прошло 18 декабря прошлого года в Броварах (Украина), в том поединке он уступил молдаванину Василию Чеботарю (12-0, 4 КО) единогласным решением судей.

Что касается Лубковича, то он боксировал в Екатеринбурге 11 декабря - нокаутировал в третьем раунде представителя Узбекистана Шерзодбека Алимжанова (23-6, 14 КО).

Фото: sports.kz