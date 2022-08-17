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Казахстанский боксер получил бой против нокаутера с 33 победами
17 Августа 2022 22:53

Казахстанский боксер получил бой против нокаутера с 33 победами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер-легковес Николай Шваб (7-0, 3 КО) запланировал свой следующий поединок на 20 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, событие пройдет в Сосуа (Доминиканская Республика), а соперником станет местный боец Даниэль Рамирес (33-3, 28 КО). Формат боя - легкий вес, десять раундов.

Предыдущее выступление Шваба на ринге состоялось в Майами (штат Флорида, США) 9 июля прошлого года, в нем он единогласным решением судей победил американца Рондейла Хубберта (14-23-3, 8 КО).

Что касается Рамиреса, то он боксировал 10 апреля в родной стране - проиграл единогласным решением судей соотечественнику Йохану Васкесу (25-2, 20 КО).

Фото: sports.kz


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