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Казахстанский боксер поднялся в мировом рейтинге после завоевания титула WBC

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Апреля 2023, 22:31
Казахстанский боксер поднялся в мировом рейтинге после завоевания титула WBC Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Даулет Даукенов (12-2, 5 КО) улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после недавней победы на вечере бокса в Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Даукенов победил единогласным решением судей никарагуанца Робина Самору (19-20, 9 КО) и поднялся в рейтинге BoxRec в полусреднем весе со 183-го места на 161-е. Эта победа принесла казахстанцу второстепенный пояс чемпиона WBC (по версии Боксерского бюро СНГ, Славянских и Балтийских стран).

Для Даулета Даукенова это был второй бой в 2023 году: ранее он выходил на ринг в феврале и нокаутировал в третьем раунде еще одного боксера из Никарагуа — Серхио Гонсалеса (10-33-5, 7 КО).


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