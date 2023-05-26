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Казахстанский боксер поднялся на второе место в рейтинге WBC

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Мая 2023, 11:19
Казахстанский боксер поднялся на второе место в рейтинге WBC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Боксеры из Казахстана занимают в табели о рангах следующие позиции:

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий остался на восьмом месте, а его следующий соперник американец Джаред Андерсон поднялся с 11-й на девятую строчку. Иван Дычко потерял одну позицию, став 30-м.

В первом тяжелом дивизионе Камшыбек Кункабаев также сместился с 29-й на 30-ю строку.

Во второй средней категории обладатель пояса WBC Silver Али Ахмедов остался на третьем месте, уступая лишь французу Кристиану Мбилли и канадцу Эрику Базиняну.

Геннадий Головкин сохранил первую строчку в рейтинге среднего веса, а его «соседом» стал Мейирим Нурсултанов, поднявшийся с четвертого на второе место. Третья позиция принадлежит мексиканцу Хайме Мунгии.

В первом полусреднем весе Сергей Липинец, владеющий поясом WBC Silver, остался на пятой позиции. Сразу два представителя РК — Батыр Джукембаев и Жанкош Тураров — покинули рейтинг.


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