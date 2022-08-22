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    08:49, 22 Август 2022 | GMT +6

    Казахстанский боксер побил нокаутера с 33 победами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер легкого веса Николай Шваб провел свой очередной поединок на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На прошедших выходных Шваб выступил в главном событии вечера бокса в Сосуа (Доминиканская Республика), его соперником был местный боец Даниэль Рамирес, имевший на момент боя внушительный рекорд 33-3, 28 КО. Однако бой не прошел всю дистанцию и завершился победой казахстанца нокаутом.

    Для Шваба эта победа стала восьмой в карьере и четвертой досрочной. Рамирес проиграл в четвертый раз.

    Для Николая Шваба этот бой был первым с 9 июля прошлого года, когда он единогласным решением судей победил американца Рондейла Хубберта (14-23-3, 8 КО) в Майами, США.



    Фото: sports.kz




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