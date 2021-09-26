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    21:32, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер побил чемпиона России и выиграл второе «золото» на ЧМ среди военнослужащих

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дамир Абдикадир провел финальный бой на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Абдикадира в поединке за «золото» в весовой категории до 52 килограммов был чемпион России среди молодежи Дмитрий Двали. Бой закончился победой Абдикадира раздельным решением судей.

    Таким образом, Дамир Абдикадир принес Казахстану вторую золотую медаль на турнире. Ранее «золото» завоевал Темиртас Жусупов (49 кг). Также сегодня за награды высшего достоинства у сборной Казахстана поборются Тимур Нурсеитов (75 кг) и Абзал Куттыбеков (91 кг).


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