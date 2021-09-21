РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:10, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский боксер победил вице-чемпиона Азии на ЧМ-2021 среди военнослужащих

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Москве прошел первый день соревнований чемпионата мира по боксу среди военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан представляли Айтжан Аширхан у мужчин и Айжан Ходжабекова у женщин. Аширхан в своем первом бою на турнире в весовой категории до 64 килограммов встретился с вице-чемпионом Азии и Азиатских игр, монголом Чинзоригом Баатарсухом, и победил его раздельным решением судей — 3:2.

    Ходжабекова в весовой категории до 60 килограммов сразилась с бразильянкой Беатрис Соареш Феррейрой и проиграла ей единогласным решением судей — 0:5.

    58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих в Москве продлится до 25 сентября. Всего на турнире выступят более 230 боксеров из 36 стран мира.


    Теги:
    Спорт Соотечественники Бокс
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!