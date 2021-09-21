Казахстанский боксер победил вице-чемпиона Азии на ЧМ-2021 среди военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Москве прошел первый день соревнований чемпионата мира по боксу среди военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан представляли Айтжан Аширхан у мужчин и Айжан Ходжабекова у женщин. Аширхан в своем первом бою на турнире в весовой категории до 64 килограммов встретился с вице-чемпионом Азии и Азиатских игр, монголом Чинзоригом Баатарсухом, и победил его раздельным решением судей — 3:2.

Ходжабекова в весовой категории до 60 килограммов сразилась с бразильянкой Беатрис Соареш Феррейрой и проиграла ей единогласным решением судей — 0:5.

58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих в Москве продлится до 25 сентября. Всего на турнире выступят более 230 боксеров из 36 стран мира.