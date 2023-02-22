Казахстанский боксер победил испанского чемпиона на турнире «Странджа» в Софии

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов провел свой первый бой на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 63,5 килограмма Зейнуллинов встретился с боксером из Испании Конде Ойером Ибаррече. Этот поединок закончился досрочной победой казахстанца: рефери остановил бой во втором раунде из-за сильного рассечения у испанского боксера.

Таким образом, Ертуган Зейнуллинов вышел в 1/8 финала малого чемпионата мира (так еще называют турнир «Странджа»). Что касается достижений Зейнуллинова в любителях, то в 2020 году он становился чемпионом Казахстана. В декабре прошлого года он дебютировал в профи. Если говорить о его сопернике на малом ЧМ-2023, то Конде Ойер Ибаррече был чемпионом Испании среди юниоров.

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана