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Казахстанский боксер победил чемпиона России

25 Февраля 2022 01:24
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Казахстанский боксер победил чемпиона России

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провел четвертьфинальный бой на турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как «малый чемпионат мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Соперником Тогамбая по четвертьфиналу в весовой категории до 86 килограммов был россиянин Шарапутдин Атаев. Бой закончился победой Тогамбая раздельным решением судей — 4:1. Казахстанец проиграл первый раунд, однако затем смог переломить ход поединка и одержать победу. Трое судей отдали победу Тогамбаю со счетом 29-28, еще один — 30-27; один судья посчитал бой 30-27 в пользу россиянина.

Таким образом, Сагындык Тогамбай вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум «бронзу». Добавим, что Тогамбай является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи, а Атаев — чемпион России.


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#Спорт   #Бокс  
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