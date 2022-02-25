Казахстанский боксер победил чемпиона России

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провел четвертьфинальный бой на турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как «малый чемпионат мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Тогамбая по четвертьфиналу в весовой категории до 86 килограммов был россиянин Шарапутдин Атаев. Бой закончился победой Тогамбая раздельным решением судей — 4:1. Казахстанец проиграл первый раунд, однако затем смог переломить ход поединка и одержать победу. Трое судей отдали победу Тогамбаю со счетом 29-28, еще один — 30-27; один судья посчитал бой 30-27 в пользу россиянина.

Таким образом, Сагындык Тогамбай вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум «бронзу». Добавим, что Тогамбай является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи, а Атаев — чемпион России.



